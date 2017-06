O armata de oameni dar si caini de urma, in cautarea unui vacar din Baia, disparut de 4 zile VIDEO

Omul era cu vitele la pascut pe malul Moldovei cand a fost vazut ultima oara si de aceea politistii iau in calcul inclusiv varianta inecului in rau. Zona este acoperita de paduri si cautarile sunt dificile, fiind vorba despre o suprafata mare. In timp de pompierii de la ISU Suceava fac cautari cu barcile penumatice pe rau, politistii si jandarmii rascolesc padurile cu caini de urma.

Mobilizare de forte in localitatea suceveana Baia. Politisti, pompieri, jandarmi dar si localnici cauta de patru zile un barbat disparut fara urma. Barbatul, in varsta de 62 de ani, este vacarul satului si avea grija de vitele din localitate. El nu a mai fost vazut de vineri dimineata. Omul era cu vitele la pascut pe malul Moldovei cand a fost vazut ultima oara si de aceea politistii iau in calcul inclusiv varianta inecului in rau. Zona este acoperita de paduri si cautarile sunt dificile, fiind vorba despre o suprafata mare. In timp de pompierii de la ISU Suceava fac cautari cu barcile penumatice pe rau, politistii si jandarmii rascolesc padurile cu caini de urma. Fara nici un rezultat pana acum, insa. Vineri dimineata, pe cand barbatul era cu vitele la pascut, a sunat un cunoscut sa ii aduca bere. Omul a venit la locul indicat, numai ca vacarul disparuse. Spre seara, localnicii au intrat in panica si au anuntat politia, fiind alertat mai intai seful de post. De atunci si pana acum barbatul a fost cautat in fiecare zi, fara insa nici un rezultat (vezi declaratii video sef post politie Baia, Apopei Ioan). Oamenii se tem ca nu cumva acesta sa fi cazut intr-o groapa din rau in timp ce incerca sa traverseze apa si asta pentru ca in zona s-a tot scos pietris din Moldova. Marti au ajuns si criminalistii de la IPJ Suceava la Baia. Se ia orice varianta in calcul si s-a discutat cu rudele si prietenii barbatului. Acesta nu era casatorit si locuia singur. Localnicii spun ca era un om gospodar si linistit si nu a mai disparut vreodata.