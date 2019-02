O asistenta medicala s-a ales cu fractura la un brat, dupa ce a cazut pe gheata chiar in curtea spitalului pentru care lucreaza

O femeie de 54 de ani, din municipiul Suceava, s-a ales cu fractura la un brat dupa ce a cazut pe gheata. Incidentul s-a petrecut in curtea Spitalului Judetean Suceava pentru care femeia lucreaza. Sambata dimineata, asistenta a iesit de la serviciu, dupa tura de noapte, parasind institutia pe la iesirea principala. Dupa ce a coborat scarile si s-a deplasat aproximativ trei metri aceasta a alunecat pe pavajul acoperit cu gheata si a cazut, fracturandu-si antebratul stang.

Ulterior, victima s-a deplasat la sectia UPU a spitalului, unde i-au fost acordate ingrijiri medicale, stabilindu-i-se diagnosticul de: "fractura cu deplasare treimea distala antebrat stang", fara a ramane internata.

In acest caz au fost sesizati politistii, care au intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de: "vatamare corporala din culpa", "neluarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca" si "nerespectarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca".