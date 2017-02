O autoutilitara a luat foc in curtea unei societati comerciale, in municipiul Suceava

Cauza probabila de izbucnire a incendiului a fost un scurtcircuit produs la un conductor electric defect sau neizolat corespunzator.

Militarii Detasamentului de Pompieri Suceava au intervenit, duminica dimineata, cu o autospeciala pentru localizarea si lichidarea unui incendiu izbucnit la o autoutilitara, parcata in curtea unei societati comerciale din municipiul Suceava. La sosirea echipajelor, ardea autovehiculul si doua europubele, existand pericolul de propagare la o alta autoutilitara parcata in imediata apropiere.Au ars elemente combustibile din compartimentul motor si din cabina, instalatia frigorifica in proportie de 50% si anvelopele din fata. Au mai ars si doua europubele din plastic. S-au degradat elemente de caroserie, ornamente si o oglinda retrovizoare de la autoutilitara invecinata. Cauza probabila de izbucnire a incendiului a fost un scurtcircuit produs la un conductor electric defect sau neizolat corespunzator. Incendiul a fost lichidat dupa aproximativ doua ore, iar pompierii au salvat restul masinii si autoutilitara invecinata.