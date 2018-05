O autoutilitara a luat foc in trafic, pe raza comunei Dragoiesti

Valoarea bunurilor distruse in urma incendiului este estimata de conducatorul auto la 8000 Euro.

O autoutilitara a luat foc in trafic, pe D.J. 209 C, in apropierea satului Lucacesti, comuna Dragoiesti. Vineri, in jurul orei 04.00, un barbat, de 37 ani, din municipiul Suceava, in timp ce conducea autoutilitara marca Citroen, la un moment dat a observat ca de sub capota autoutilitarei iese fum, moment in care a oprit si a incercat sa stinga focul cu un stingator auto, fiind ajutat si de doi tineri care treceau prin zona. Acesta a sunat la 112. Militarii Detasamentului de Pompieri Suceava au intervenit cu o autospeciala cu apa si spuma pentru localizarea si lichidarea incendiului. La sosirea echipajelor, ardeau elemente combustibile din compartimentul motor si din habitaclu, precum si cauciucurile din fata. Autoutilitara a ars in proportie de 80%. Cauza probabila de izbucnire a incendiului a fost un scurtcircuit produs la un cablu electric defect, neizolat corespunzator sau cu izolatia deteriorata. Valoarea bunurilor distruse in urma incendiului este estimata de conducatorul auto la 8000 Euro.