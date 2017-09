O autoutilitara scapata de sub control a acrosat un parapet metalic, dupa care a fost proiectata intr-o masina, la Stroiesti

In urma accidentului doua persoane au fost ranite.

Accident rutier cu doua victime la Stroiesti. Marti, in jurul orei 13.00, in timp ce conducea autoutilitara cu semiremorca pe DN 17, in afara localitatii Stroiesti, un tanar de 28 de ani din judetul Prahova nu a adaptat viteza intr-o curba deosebit de periculoasa, a derapat si a patruns pe sensul opus de mers, unde, a acrosat un parapet metalic, dupa care a intrat in coliziune cu autoturismul condus regulamentar de un barbat de 62 de ani din judetul Botosani. In urma accidentului a rezultat ranirea usoara a conducatorului auto de 62 de ani si a unei femei de 62 de ani, tot din judetul Botosani, pasagera in acelasi autoturism. Victimele au fost transportate la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutiont procedural.