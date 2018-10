O batrana a ajuns la spital dupa ce a fost accidentata in timp ce incerca sa urce intr-un telescaun, la Vatra Dornei

Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de vatamare corporala din culpa.

O femeie de 79 de ani, din municipiul Reghin, judetul Mures, a ajuns la spitalul din Vatra Dornei, dupa ce a fost lovita de un telescaun in timp ce incerca sa urce in el. Accidentul a avut loc in cursul zilei de duminica la Vatra Dornei. In jurul orei 12.00, batrana a urcat cu telescaunul impreuna cu familia pe Dealul Negru. In jurul orei 14.00, femeia a hotarat sa se intoarca si s-a prezentat la punctul de imbarcare pentru a cobora cu telescaunul. Aceasta s-a asezat cu spatele la scaunul in care urma sa se aseze, conform indicatiilor unui angajat. La un moment dat, femeia s-a intors cu fata spre scaun si a fost izbita de acesta. Batrana s-a dezechilibrat si a cazut pe platforma de beton, suferind leziuni. Aceasta a fost transportata la Spitalul Municipal Vatra Dornei unde a fost diagnosticata cu traumatism cranio cerebral minor, plaga escoriata minima regiune parietala stanga si fractura platou tibial. Victima a fost transferata cu ambulanta la Spitalul Targu Mures. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de vatamare corporala din culpa.