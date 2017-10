Cei doi participanti la trafic au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

O batrana a fost accidentata dupa ce a traversat neregulamentar. Miercuri seara, in timp ce conducea autoturismul pe DJ 208S, pe raza localitatii Gulia, oras Dolhasca, un barbat de 45 de ani, din comuna Capu Campului, a surprins si accidentat o localnica de 72 de ani, angajata in traversarea drumului prin loc nepermis si fara sa se asigure corespunzator, pe timpul noptii. Cei doi participanti la trafic au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.