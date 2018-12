O batrana din Cosna a fost gasita moarta sub mai multi baloti de fan

O femeie de 70 de ani, din comuna Cosna, a fost gasita moarta sub mai multi baloti de fan. Descoperirea macabra a fost facuta, vineri dimineata, chiar de vecinii batranei. Acestia au auzit animalele facand zgomot in curtea acesteia si au intrat sa vada ce se intampla. Vecinii au patruns in locuinta femeii, unde nu au gasit-o pe aceasta. In continuare, acestia au verificat anexele locuintei, batrana fiind gasita in apropierea adapostului de animale, langa spatiul amenajat pentru depozitarea fanului, sub mai multi baloti de fan. La fata locului au ajuns politistii. Cu ocazia examinarii exterioare a cadavrului, acesta nu prezenta urme de violenta. Trupul neinsufletit al femeii a fost transportat la morga in vederea efectuarii necropsiei si stabilirii cauzei mortii. Potrivit apropiatilor, femeia era vaduva si locuia singura de sapte ani.