O batrana din Dragoiesti a ajuns la spital cu arsuri in urma unei explozii

O femeie in varsta de 82 de ani, din comuna Dragoiesti, a ajuns la spital cu arsuri in urma unei explozii care s-a produs in bucataria de vara din gospodaria sa. Batrana a fost gasita de rude cazuta la podea, abia dupa doua zile de la deflagratie. Aceasta locuieste singura intr-o zona izolata a satului Mazanaesti, comuna Dragoiesti, neavand in apropiere vecini. Marti dupa-amaiza, ginerele femeii a mers in vizita la aceasta si a gasit-o cazuta la podea cu arsuri pe corp. Barbatul a sunat la 112 si la fata locului a ajuns un echipaj medical. Batrana a fost transportata la Spitalul Orasenesc Gura Humorului unde a fost diagnosticata cu arsuri de gradul II si III pe ambele maini, pe fata si fese. Femeia a fost transferata la Spitalul Judetean Suceava. Aceasta a povestit ca duminica, in timp ce incerca sa aprinda flacara la aragazul din bucataria de vara s-a produs o explozie. In urma deflagratiei au fost distruse ferestrele si acoperisul bucatariei de vara dar si o parte din ferestrele unei locuinte invecinate. Cauza probabila a exploziei a fost o acumulare de gaze de la sistemul de conectare defect dintre butelie si aragaz.