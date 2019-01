O batrana din Mihoveni a fost gasita moarta in zapada

O femeie de 78 de ani, din satul Mihoveni, comuna Scheia, a fost gasita moarta in zapada. Aceasta a fost gasita decedata in gospodaria unui nepot, plecat cu familia in strainatate, pe care femeia o avea in grija. Joi dupa-amiaza, ea a fost vazuta intrand in curtea locuintei nepotului sau, unde a mers pentru a da mancare la un caine. Vineri dimineata, batrana a fost gasita cazuta in zapada, la coltul casei nepotului ei. La fata locului a fost solicitata interventia unui echipaj medical din cadrul Serviciului Judetean de Ambulanta. Cadrele medicale au declarat decesul femeii, diagnosticul fiind de "stop cardio-respirator".

Trupul neinsufletit al batranei a fost transportat la morga Spitalului Judetean Suceava in vederea efectuarii necropsiei si stabilirii cu exactitate a cauzei mortii.