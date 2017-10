O batrana din Vatra Dornei a ajuns in stare grava la spital dupa ce in apartamentul ei a izbucnit un incendiu

O batrana in varsta de 81 de ani din municipiul Vatra Dornei a ajuns in stare grava la spital dupa ce in apartamentul ei a izbucnit un incendiu. Femeia locuieste singura. Luni dimineata un vecin al batranei a sunat la 112 si a anuntat ca in locuinta acesteia a izbucnit un incendiu si iese fum gros. La fata locului au sosit cadre de la Detasamentul de Pompieri Vatra Dornei. Dupa ce au vazut ca nimeni nu raspunde pompierii au spart usa de la intrarea in apartament. In interior acestia au gasit-o inconstienta pe batrana, care a fost scoasa si apoi transportata la Spitalul Municipal Vatra Dornei. Medicii spun ca pacienta era in coma din cauza nespecificata, avea cardiopatie ischemica, fibrilatii atriale dar si intoxicatie cu monoxid de carbon. Incendiul a fost stins de pompieri, iar cauza probabila a izbucnirii acestuia a fost o bucata de jar sau o scanteie sarita in camera din soba. In urma incendiului pagubele in apartamentul batranei au fost mici si nu au fost afectate apartamentele invecinate.