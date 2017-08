Politistii au intocmit in cauza dosar penal pentru tentativa la infractiunea de inselaciune.

O batrana din municipiul Suceava si-a dat seama la timp ca urma sa fie inselata prin metoda accidentul. Politia Municipiului Suceava a fost sesizata prin SNUAU 112 de catre o femeie de 72 de ani, din municipiul Suceava, despre faptul ca o persoana incearca sa o insele prin metoda "accidentul". In urma cercetarilor s-a stabilit ca in timp ce batrana se afla singura la domiciliu a fost sunata pe telefonul fix de un barbat care s-a recomandat a fi avocat si care a informat-o cu privire la faptul ca fiul ei ar fi provocat un accident rutier in municipiul Suceava pe o trecere de pietoni, soldat cu vatamarea corporala grava a unei fetite. Pentru a se impaca cu mama victimei trebuie sa plateasca o suma de bani altfel fiul ei va fi arestat. Femeia i-a spus interlocutorului ca nu are bani in casa si sa revina intrucat va cauta pe la cunostinte si vecini. Femeia si-a dat seama ca cineva incearca sa o insele si a sesizat evenimentul prin SNUAU 112. Politistii au intocmit in cauza dosar peanl pentru tentativa la infractiunea de inselaciune.