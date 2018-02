O batrana si-a pierdut viata, dupa ce masina in care se afla a intrat pe contrasens si s-a izbit violent intr-un alt autoturism, la Prisaca Dornei

Alte doua persoane au fost ranite si au fost transportate la Spitalul Judetean Suceava.

O batrana si-a pierdut viata, dupa ce masina in care se afla a intrat pe contrasens si s-a izbit violent intr-un alt autoturism. Duminica, in jurul orei 08:30, un barbat de 38 de ani din orasul Gura Humorului, in timp ce conducea autoturismul marca Renault Symbol, pe DN 17 la iesirea din satul Prisaca Dornei spre municipiul Campulung Moldovenesc, la un moment dat, din cauza faptului ca nu a redus redus viteza de deplasare la iesirea dintr-o curba deosebit de periculoasa, a intrat in derapaj, a pierdut controlul asupra directiei de deplasare si a patruns pe sensul opus de mers, unde a intrat in coliziune cu partea din stanga spate in autoturismul marca Peugeot 307, condus regulamentar din directia opusa de un barbat, in varsta de 32 de ani din municipiul Focsani, judetul Vrancea. In urma impactului foarte puternic, pasagera de pe locul din stanga spate din autoturismul Renault o femeie in varsta de 85 de ani, din orasul Gura Humorului a decedat. Tot in urma accidentului a mai rezultat si vatamarea corporala a conducatorului auto de 38 de ani si a unei femei de 65 de ani, din orasul Gura Gumorului, pasagera in autoturismul condus de acesta. Cele doua victime au fost transportate la Spitalul Municipal Campulung Moldovenesc de unde au fost transferate la Spitalul Judetean Suceava. Ambii conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative dupa care le-au fost recoltate mostre biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au deschis in cauza dosar penal.