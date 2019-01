O biciclista a fost lovita de o masina pe o strada din Radauti FOTO

O femeie de 61 de ani, din municipiul Radauti, a fost lovita de o masina. Accidentul a avut loc sambata dimineata, in jurul orei 10.00, pe strada 1 Mai, din municipiul Radauti. Un localnic de 39 de ani conducea autoturismul, avand directia de deplasare dinspre comuna Fratautii Vechi spre municicpiul Radauti, din sens opus, se deplasa biciclista, care a efectuat un viraj la stanga pentru a patrunde pe sensul opus de mers fara a se asigura. In acel moment femeia a fost acrosata cu partea din stanga fata a autoturismului, suferind leziuni.

Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,00 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care i s-au recoltat probe biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei.

Biciclista nu a putut fi testata cu aparatul etilotest din cauza ranilor suferite, urmand a se recolta probe de sange in vederea stabilirii alcoolemiei la Spitalul Judetean Suceava.