O bomba din al Doilea Razboi Mondial care putea exploda oricand a fost gasita in curtea Catedralei de pe Marasesti

O bomba din al Doilea Razboi Mondial care putea exploda oricand a fost gasita in curtea Catedralei "Nasterea Domnului" din municipiul Suceava. In curtea Catedralei de pe Marasesti se fac lucrari de excavatie in vederea unei noi constructii. In cursul zilei de marti, in urma sapaturilor, dintr-un mal de pamant, a cazut elementul de munitie. Muncitorii au sistat imediat lucrarile si au sunat la 112. La fata locului au ajuns pirotehnistii din cadrul ISU Bucovina Suceava care au stabilit ca este vorba despre o bomba de aviatie de zece kilograme, in perfecta stare de functionare, care dateaza din cel de-al Doilea Razboi Mondial. Elementul de munitie a fost ridicat de pirotehnisti in vederea distrugerii controlate.