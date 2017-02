O borseta cu bani si acte a fost gasita de un jandarm intr-o institutie publica, la Radauti FOTO

Borseta apartinea unui barbat de 66 de ani din Ulma.

O borseta cu bani si acte a fost gasita de un jandarm intr-o institutie publica. Joi dimineata, in jurul orei 09.30, un jandarm aflat in serviciul de paza si protectie la o institutie publica din municipiul Radauti, a observat, pe pervazul ferestrei, o borseta de culoare neagra in care se aflau acte de identitate, 2000 de lei si 100 Euro. In timp ce jandarmul il cauta pe proprietarul bunurilor in incinta cladirii, s-a prezentat o persoana care a declarat ca, in urma cu putin timp, si-a pierdut borseta. "B. Gheorghe, in varsta de 66 de ani si cu domiciliul in comuna Ulma, a intrat in posesia borsetei, dupa ce jandarmul s-a asigurat ca bunurile descrise de barbat corespundeau cu cele aflate in continutul acesteia", a precizat Nicoleta Andronic, purtator de cuvant Inspectoratul Judetean de Jandarmi Suceava.