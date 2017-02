O botosaneanca a fost prinsa in Vama Siret cu tigari de contrabanda ascunse in roata de rezerva FOTO

Femeia a fost sanctionata contraventional cu amenda in valoare de 5.000 lei.

Tigari ascunse in roata de rezerva a unui microbuz. Joi, in jurul orei 23.40, in P.T.F. Siret - I.T.P.F. Sighetu Marmatiei, s-a prezentat pe sensul de intrare in tara Doinita D., cetatean roman, in varsta de 52 de ani, cu domiciliul in judetul Botosani, conducand un microbuz marca Mercedes - Benz. In baza analizei de risc, politistii de frontiera impreuna cu lucratorii vamali au efectuat un control amanuntit asupra microbuzului, persoanei si bagajelor.Astfel, a fost descoperita ascunsa si nedeclarata, in vederea sustragerii de la controlul vamal, in roata de rezerva a microbuzului, cantitatea de 160 pachete de tigari, de diferite marca Kent, de provenienta ucraineana.Tigarile in valoare de 192 lei au fost ridicate in vederea confiscarii, iar femeia a fost sanctionata contraventional cu amenda in valoare de 5.000 lei.