O caruta a fost acrosata de un autoturism, la Cornu Luncii

In urma accidentului o femeie de 41 de ani, din comuna Baia, pasagera in atelajul hipo, a fost accidentata.

O caruta a fost acrosata de un autoturism. Marti, in jurul orei 16.30, in timp ce conducea atelajul hipo pe DC 15 din comuna Cornu Luncii, un barbat de 34 de ani din comuna Baia, nu a oprit la patrunderea pe un drum national pentru a acorda prioritate, fiind acrosat de autoturismul condus regulamentar de un barbat de 31 de ani, din orasul Gura Humorului.In urma accidentului, a rezultat ranirea usoara a unei femei de 41 de ani, din comuna Baia, pasagera in atelajul hipo. Cei doi participanti la trafic au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ pentru conducatorul auto si de 0,17 mg/l alcool pur in aerul expirat pentru carutas, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.