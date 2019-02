O caruta a intrat intr-o autoutilitara, la Gura Humorului

In urma accidentului carutasul a fost ranit

Un barbat de 80 de ani a fost ranit dupa ce a intrat cu caruta intr-o autoutilitara. Accidentul a avut loc in orasul Gura Humorului, luni dimineata. In timp ce conducea atelajul hipo pe strada Stefan cel Mare, un localnic de 80 de ani nu s-a asigurat corespunzator la efectuarea virajului pentru a patrunde pe strada Ana Ipatescu si nu a acordat prioritate de trecere autoutilitarei conduse regulamentar de un barbat de 51 de ani, din municipiul Falticeni, intrand in coliziune cu aceasta.

Din accident a rezultat ranirea carutasului, care a fost transportat la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale.

Cei doi participanti la trafic au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal.