O casa a fost distrusa de flacari in localitatea Slatioara

Incendiu de proportii in gospodaria unei femei de 69 de ani, din satul Slatioara, comuna Rasca, in noaptea de joi spre vineri. Un vecin a vazut flacarile si a dat alarma.

Militarii Detasamentului de Pompieri Falticeni, impreuna cu lucratorii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Rasca, au intervenit cu trei autospeciale pentru localizarea si lichidarea incendiului. La sosirea echipajelor, ardea generalizat casa de locuit, construita din lemn, cu pericol de propagare la constructiile anexe din gospodarie. Incendiul a fost lichiat dupa aproximativ trei ore si au ars acoperisul casei pe o suprafata de aproximativ 100 mp, obiecte de mobilier, aparatura electrocasnica si alte bunuri. Locuinta a ars in proportie de 90%, prejudiciul fiind de aproximativ 20.000 lei. Incendiul a izbucnit, cel mai probabil, din cauza unui scurtcircuit produs la un conductor electric defect.