O depasire neregulamentara a dus la un accident rutier soldat cu patru victime, la Vicovu de Sus

Patru persoane au fost ranite dupa ce un tanar a facut o depasire neregulamentara. Vineri, in jurul orei 22.00, in timp conducea autoturismul pe strada Calea Cernauti, din orasul Vicovu de Sus, ajuns in apropierea intersectiei cu strada Calea Bucovinei, un localnic de 23 de ani, s-a angajat in efectuarea manevrei de depasire a doua autoturisme care circulau in fata sa, incalcand marcajul longitudinal continuu de separare a sensurilor de mers, moment in care a acrosat autoturismul condus de un barbat de 25 de ani, din aceeasi localitate, care efectua regulamentar manevra de viraj la stanga.In urma impactului, conducatorul auto de 23 de ani a pierdut controlul asupra directiei de mers, fiind proiectat in gardul unui imobil din zona.Din accident, a rezultat ranirea a patru pasageri din autoturismul condus de barbatul de 23 de ani(doi minori de 2 si 16 ani, o femeie de 19 ani, toti localnici si un barbat de 23 de ani din judetul Botosani). Cei doi soferi au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal.