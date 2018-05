O eleva a fost lovita de o masina dupa ce un coleg de scoala a impins-o in strada

Adolescenta a fost transportata la spital in vederea acordarii de ingrijiri medicale.

O eleva a fost lovita de o masina dupa ce un coleg de scoala a impins-o, in joaca, in strada. Marti dimineata, in jurul orei orei 07.40, in timp ce se deplasa pe trotuarul strazii Parcului, din orasul Gura Humorului, adolescenta de 15 ani, din comuna Ilisesti, a fost dezechilibrata de un coleg de scoala, moment in care, a patruns pe partea carosabila si a fost acrosata de autoturismul condus regulamentar de un localnic de 50 de ani, care se deplasa in aceeasi directie de mers. Din accident, a rezultat ranirea acesteia. Adolescenta a fost transportata la spital in vederea acordarii de ingrijiri medicale. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.