O familie din Brosteni a ramas fara acoperis deasupra capului. Un incendiu le-a distrus casa FOTO

O familie din Brosteni a ramas fara acoperis deasupra capului. Un incendiu puternic le-a distrus casa, sambata seara. Autoritatile locale fac un apel catre cei care pot sa-i ajute. "In aceasta seara a fost distrusa complet de incendiu casa lui Ion Gansca de pe Neagra unde locuia cu mama lui. In acest moment mama lui se afla internata la Unitatea Medico Sociala Carmen Sylva din Brosteni iar Ion Gansca se afla la vecinul dumnealui Candrea Vasile, neputand pleca de acasa deoarece are animale in gospodarie. Avand in vedere ca nu au mai ramas cu nimic, orice lucru este binevenit(haine, materiale de constructii, alimente, bani). Cei care vor dori sa-i ofere ceva acum in preajma Craciunului il gasesc pe Neagra la dl. Candrea Vasile. Multumim!", a scris pe pagina sa de facebook Mihai Molodeschi, viceprimar oras Brosteni.