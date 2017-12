O familie din Crucea a ramas fara acoperis deasupra capului in prag de sarbatori FOTO

A ars acoperisul casei pe o suprafata de 95 metri patrati. S-au degradat plafonul casei pe 80 de metri patrati, obiecte de mobilier si aparatura electrocasnica(un frigider, un televizor si altele).

O familie din comuna Crucea a ramas fara acoperis deasupra capului in prag de sarbatori. Un incendiu puternic le-a cuprins casa, luni la orele amiezii. Militarii Detasamentului de Pompieri Vatra Dornei, impreuna cu lucratorii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Crucea, au intervenit cu trei autospeciale si o ambulanta SMURD pentru localizarea si lichidarea incendiului. La sosirea pompierilor militari, flacarile se manifestau la acoperisul casei, cu pericol de propagare la intreaga constructie si la doua anexe din apropiere. Focul era localizat de catre echipajul SVSU Crucea. Incendiul a fost lichidat dupa aproximativ doua ore. A ars acoperisul casei pe o suprafata de 95 metri patrati. S-au degradat plafonul casei pe 80 de metri patrati, obiecte de mobilier si aparatura electrocasnica(un frigider, un televizor si altele). Incendiul a izbucnit, cel mai probabil, din cauza jarului sau scanteilor provenite din cosul de fum deteriorat. Din fericire, nu s-au inregistrat victime, iar pompierii au salvat restul casei si cele doua anexe gospodaresti, cu bunurile aferente. Proprietarul casei curpinse de flacari este disperat si cere ajutor. "In pragul sfintelor sarbatori de iarna in urma unui tragic incendiu casa noastra a fost cuprinsa de flacari si am ramas fara adapost. Rog cei ce vor sa ne ajute cu orice donatie, pentru reconstructia casei in contul meu de la sucursala CEC Crucea Suceava Popa Ilie RO87CECESV0302RON0006317 Cont CEC Crucea(SV). Orice suma e binevenita pentru materialele de constructie.Dumnezeu sa va binecuvinteze" a scris Ilie Popa, pe pagina lui de Facebook.