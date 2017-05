O femeie a ajuns in stare grava la spital dupa ce a cazut din caruta si a fost tarata de cal, la Siminicea

O femeie de 68 de ani, din comuna Siminicea, a ajuns in stare grava la spital dupa a cazut din caruta si a fost tarata de cal. Luni, in jurul orei 16.00, aceasta a mers impreuna cu o vecina, cu atelajul hipo sa verifice o cultura de grau situata in extravilanul comunei Siminicea, in zona denumita Valcele. La intoarcere, la intersectia drumului neclasificat Valcele cu DJ 208 B, intr-o curba la dreapta, in rampa, proprietara carutei s-a dezechilibrat si a cazut din atelaj, lovindu-se. Dupa cadere, victima a fost tarata de cal pe asfalt, aproximativ zece metri, aceasta tinandu-se de hamurile atelajului hipo. Ajutata de vecina, femeia a urcat in atelajul hipo si s-a deplasat la domiciliul sau, de unde a sunat la 112. La fata locului s-a deplasat un echipaj din cadrul SMURD Suceava care a acordat femeii primele ingrijiri medicale, dupa care aceasta a fost trasportata la Spitalul Judetean Suceava sectia UPU. Femeia a suferit un traumatism cranio cerebral, traumatism coloana cervicala/lombara, contuzii umar, cot si sold stang.