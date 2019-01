O femeie a ajuns la spital, intoxicata cu gazele de la boiler

O femeie de 46 de ani din orasul Dolhasca a ajuns la spital, dupa ce s-a intoxicat cu gazele de la boiler. Incidentul s-a petrecut joi noapte. In jurul orei 22.00, femeia, in timp ce se afla la domiciliu, a mers in baia locuintei pentru a face o baie. La un moment dat, sotul ei, vazand ca aceasta nu mai iese din baie, a mers sa verifice ce se intampla. Barbatul si-a gasit sotia cazuta pe gresie, inconstienta. Acesta a sunat la 112 si la fata locului a ajuns un echipaj de ambulanta, care i-a acordat ingrijiri medicale de specialitate femeii, aceasta revenindu-si din starea de inconstienta. Victima a fost transportata la Spitalul Judetean Suceava. Aceasta a fost diagnoxicata cu intoxicatie cu gaz petrolier lichefiat(GPL), provenit de la boilerul instant.