O femeie a fost gasita fara suflare pe un camp din Vulturesti. Aceasta a murit de frig

O femeie de 54 de ani, din comuna Vulturesti, a fost gasita moarta pe un camp din satul Giurgesti, comuna Vulturesti. Un localnic a fost cel care a facut descoperirea macabra, marti dimineata. Aceasta a trecut prin zona si a gasit-o pe femeie moarta in apropierea drumului. Imediat, barbatul a sunat la 112. La fata locului s-au deplasat politistii si un echipaj de ambulanta. Cadrele medicale au stabilit ca femeia a murit din cauza hipotermiei. Trupul neinsufletit al acesteia a fost transportat la morga in vederea efectuarii necrospsiei si stabilirii cu exactitate a mortii. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa.