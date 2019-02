O femeie a fost gasita moarta in apropierea Manastirii Zamca

Politistii au intocmit in cauza dosar penal privind infractiunea de ucidere din culpa.

O femeie de 59 de ani, din localitatea Ilisesti, a fost gasita moarta in apropierea Manastirii Zamca Suceava. Descoperirea macabra a fost facuta, in noaptea de joi spre vineri, de o persoana care a trecut prin zona si care a anuntat politistii. Persoana decedata era conoscuta ca si consumatoare de bauturi alcoolice, fiind internata de mai multe ori in Sectia de Psihiatrie Burdujeni."Cu ocazia cercetarii locului faptei, cadavrul a fost identificat in pozitia decubit dorsal, membrele inferioare fiind in partea de sus fara obiecte de imbracaminte si prezentand pete de culoare brun-roscat in zona nasului. In apropierea cadavrului au fost descoperite mai multe obiecte de imbracaminte ravasite, precum si doua recipiente de plastic goale, cu inscriptia alcool sanitar", a precizat Ionut Epureanu, purtator de cuvant IPJ Suceava.

Trupul neinsufletit al femeii a fost transportat la morga Spitalului Judetean Suceava, in vederea efectuarii necropsiei si stabilirii cauzelor decesului. In cauza a fost intocmit dosar penal privind infractiunea de ucidere din culpa.