O femeie a fost gasita spanzurata in sura locuintei

O femeie de 49 de ani din localitatea Mazanaiesti, comuna Dragoiesti, a fost gasita spanzurata in sura locuintei. Marti, in jurul orei 09.00, femeia impreuna cu sotul sau au taiat lemne la o scoala din localitate. Barbatul a declarat ca, la un moment dat femeia a plecat si nu a mai vazut-o pana miercuri, in jurul orei 08.30, cand a gasit-o spanzurata in sura locuintei lor. Trupul neinsufletit al femeii a fost transportat la morga Spitalului Orasenesc Gura Humorului pentru efectuarea necropsiei si stabilirea cu exactitate a cauzelor mortii.