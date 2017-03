O femeie a fost incatusata de politisti dupa ce a vrut sa-si bata mama chiar de 8 Martie

Individa s-a ales cu dosar penal privind savarsirea infractiunilor de violenta in familie si amenintare.

O femeie de 58 de ani a fost incatusata de politistii dupa ce a vrut sa-si bata mama, o batrana in varsta de 82 de ani, chiar de 8 Martie. Individa a venit, miercuri seara, acasa in starea avansata de ebrietate si a inceput sa o ameninte pe cea care i-a dat viata. Un vecin a auzit scandalul si a sesizat telefonic Politia orasului Cajvana. La fata locului au ajuns oamenii legii iar femeia a avut in continuare un comportament violent fata de mama ei si persoanele prezente. Oamenii legii au incatusat-o pe aceasta si au condus-o la Spitalul Municipal Radauti-Sectia Psihiatrie. Politistii au intocmit in cauza dosar penal privind savarsirea infractiunilor de violenta in familie si amenintare.