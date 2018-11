O femeie a fost muscata de un caine in Ipotesti

O femeie de 52 de ani, din comuna Ipotesti, a ajuns la spital dupa ce a fost muscata de un caine. Incidentul s-a petrecut miercuri dupa-amiaza pe o strada din localitatea Ipotesti, in timp ce femeia se afla la plimbare cu cainele sau. In momentul in care aceasta a ajuns in dreptul unui imobil, apartinand unei femei de 41 de ani, din aceeasi localitate, din curtea respectiva a iesit un caine. Animalul a sarit gardul gospodariei si a venit direct spre cainele femii, incarcand sa-l muste. In incercarea de a desparti animalele, femeia a fost muscata. La fata locului a ajuns un echipaj din cadrul SAJ Suceava, victima fiind transportata la Spitalul Judetean Suceava. Din fericire aceasta a suferit o plaga superficiala la antebratul drept. Politistii au fost sesizati in acest caz si au intocmit dosar penal privind savarsirea infractiunii de vatamare corporala din culpa.