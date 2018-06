O femeie a fost ranita pe trotuar dupa coliziunea a doua masini, la Scheia

Accidentul a fost provocat de un tanar de 21 de ani. Acesa are permisul de conducere suspendat.

O femeie a fost ranita pe trotuar dupa coliziune a doua masini. Accidentul a avut loc vineri noapte pe strada Ion Irimescu, din comuna Scheia. Din cauza neadaptarii vitezei intr-o curba, un tanar de 21 de ani, din comuna Granicesti, a pierdut controlul asupra directiei de mers si a patruns pe contrasens, unde a intrat in coliziune cu autoturismul condus de un localnic de 68 de ani. In urma impactului, autoturismul care circula regulamentar, a fost proiectat pe acostament, unde a acrosat si accidentat o femeie de 27 de ani, din comuna Scheia, care se deplasa impreuna cu sotul ei. Din accident, a rezultat si ranirea unei adolescente de 15 ani din comuna Fantana Mare, pasagera in autoturismul condus de tanarul de 21 de ani. Victimele au fost transportate la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, tanarul de 21 de ani are permisul de conducere suspendat. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "vatamare corporala din culpa" si "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de catre o persoana careia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendat", ce va fi solutionat procedural.