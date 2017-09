Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de ucidere din culpa.

Socant.O femeie a stat ore intregi nemiscata pe terasa unui bar pana cand cineva sa isi dea seama ca de fapt ea era moarta, la Solca. O angajata a barului a fost cea care a sunat la 112 dupa ce a gasit-o pe femeia de 54 de ani in stare de inconstienta. Echipajul medical de pe ambulanta sosit la fata locului a incercat resuscitarea acesteia timp de aproximativ 60 de minute, dupa care a constatat decesul. Potrivit martorilor, femeia consuma frecvent bauturi alcoolice. Aceasta a stat toata noaptea in fata barului, fiind gasita dimineata pe un scaun de pe terasa, de catre o angajata care a servit-o cu o cafea. In jurul orei 13.00, angajata barului a mers la femeie si a constatat ca aceasta era in stare de inconstienta, motiv pentru care a sunat la 112, solicitand prezenta unui echipaj medical. Din verificarea sumara a cadavrului femeii nu au fost constatate urme de violenta pe acesta, nu se cunoaste daca aceasta suferea de afectiuni medicale. Trupul neinsufletit al femeii a fost transportat la morga Spitalului Orasului Gura Humorului in vederea efectuarii necropsiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de ucidere din culpa.