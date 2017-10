O femeie de 60 de ani din Cornu Luncii a murit lovita de masina condusa de o tanara de 21 ani

Femeia de 60 de ani a patruns pe carosabil, fara sa se asigure corespunzator, prin spatele unui tractor stationat partial pe carosabil.

Tragedie la Cornu Luncii. O femeie si-a pierdut viata dupa ce a fost lovita de o masina. Accidentul a avut loc, joi dimineata, pe raza localitatii Cornu Luncii. O tanara de 21 de ani, din comuna Malini, in timp ce conducea autoturismul pe DJ 209 A, s-a angajat in depasirea unui tractor stationat partial pe carosabil, ocazie cu care, a surprins si accidentat mortal, o localnica de 60 de ani, care a patruns pe carosabil prin spatele tractorului, fara sa se asigure corespunzator. Conducatoarea auto a fost testata cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.