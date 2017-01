Aceasta s-a dezechilibrat la intrarea in beci si a cazut pe scarile confectionate din lemn, in gol, de la o inaltime de aproximativ doi metri.

O femeie din Bogdanesti a murit dupa ce a cazut in beci. Miercuri, in jurul orei 20.00, femeia de 70 ani se afla acasa si a mers la beciul locuintei pentru a lua niste alimente. Aceasta s-a dezechilibrat la intrarea in beci si a cazut pe scarile confectionate din lemn, in gol, de la o inaltime de aproximativ doi metri, lovindu-se cu capul de sol. Dupa aproximativ o ora, sotul vazand ca femeia nu se mai intoarce a mers s-o caute. Acesta a gasit-o pe femeie inconstienta in beci, in apropierea scarii. Barbatul a alertat imediat o vecina care a sunat la 112. Din nefericire cadrele medicale ajunse la fata locului nu au mai putut face nimic pentru victima, constatand decesul. Trupul neinsufletit al femeii a fost transportat la morga in vederea efectuarii necropsiei urmand sa fie stabilita cu exactitate cauza mortii.