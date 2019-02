O femeie din Brosteni a baut pana a ajuns in coma alcoolica de gradul IV si a murit in spital

O femeie de 61 de ani, din orasul Brosteni, a baut pana a murit. In noaptea de luni spre marti aceasta a fost adusa la Centrul de Primiri Urgente din cadrul Spitalului Municipal Vatra Dornei in coma alcoolica de gradul IV. Pacienta a fost resuscitata, insa in jurul orei 01.20 a decedat. Rudele au declarat ca aceasta era consumatoare de bauturi alcoolice si ca a fost internata in mai multe centre medicale din acest motiv. Potrivit familiei, inaintea decesului femeia a consumat o cantitate foarte mare de bauturi alcoolice. Trupul neinsufletit al acesteia a fost transportat la morga in vederea efectuarii necropsiei si stabilirii cu exactitate a cauzei mortii.