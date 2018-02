O femeie din Cacica a ajuns la spital dupa ce a baut solutie pentru curatarea aluminiului

O femeie in varsta de 49 de ani din comuna Cacica a ajuns la spital dupa ce a baut solutie pentru curatarea aluminiului. Miercuri dimineata, pe fondul unei stari depresive aceasta a ingerat dintr-un pahar gradat din plastic o substanta pentru curatarea aluminiului. Ea a inceput sa se simta rau si a fost transportata la Spitalul Judetean Suceava. In ultima perioada de timp intre aceasta si sotul ei au avut loc mai multe certuri generate de neintelegeri familiale si consumul de bauturi alcoolice. Barbatul a declarat ca substanta respectiva a luat-o de la societatea unde este angajat, pentru uz caznic. Femeia a fost internata in unitatea medicala.