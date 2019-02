O femeie din Campulung Moldovenesc a fost lasata fara bijuterii si bani prin metoda "Regele Cioaba". Potrivit politistilor, scenariul acestei inselaciunii este urmatorul: femei si barbati, care pretind ca sunt rude ale regelui Cioaba, isi abordeaza victimele pe strada. De obicei, femei singure, care poarta bijuterii la vedere, le arata victimelor podoabe aurite si sustin ca le ofera pomana pentru sufletul celui mort. Acestea le cer femeilor sa isi dea jos propriile bijuterii si sa le aseze intr-un servetel, cat timp probeaza asa-zisul cadou. Cu multa dexteritate, intr-un moment de neatentie, inlocuiesc servetelul, cu un altul in care se afla o moneda de un ban.Hoatele le spun victimelor sa nu deschida servetelul pana nu ajung acasa pentru a nu tulbura sufletul celui mort.

Joi dimineata, o femeie de 67 ani, din municipiul Campulung Moldovenesc, a sesizat prin SNUAU 112 faptul ca a fost inselata prin metoda "Regele Cioaba" de catre o persoana necunoscuta de sex feminin. Victima a povestit ca in timp ce se deplasa spre domiciliu, pe strada Fraternitatii, din municipiul Campulung Moldovenesc, a fost abordata de catre o persoana necunoscuta de sex feminin, care a intrebat-o cum sa ajunga la cimitirul din apropiere, deoarece vrea sa dea ceva de pomana pentru regele Cioaba. Persoana respectiva a pus mana pe victima in timp ce vorbea cu ea si i-a spus sa nu se teama, intrucat este o persoana credincioasa si i-a spus si persoanei vatamate sa se roage.

Femeia de 67 de ani i-a explicat cum sa ajunga la cimitir, dupa care si-a continuat drumul spre casa, in timp ce femeia necunoscuta a mers in directia opusa. In drum spre locuinta, victima a bagat mana in buzunar si a gasit niste servetele de hartie in care se aflau un lantisor, o pereche de cercei si un inel din metal comun, de culoare galbena. In momentul respectiv ea a observat ca nu mai are inelele la mana, cerceii in urechi si nici lantisorul cu cruciulita la gat, iar cand a verificat portofelul a constatat ca din acesta ii lipsea suma de 984 de lei.

Pagubita a declarat ca nu isi aminteste nimic, inafara de cele mentionate, nu isi aminteste cum a ramas fara bijuterii si fara suma de bani si nici nu stie cum au ajuns bijuteriile din metal comun in buzunarul ei. Din cele declarate de aceasta, autoarea era singura in momentul in care a abordat-o si nu a observat niciun autoturism din care sa fi coborat sau in care sa se fi urcat dupa comiterea faptei. Prejudiciul total cauzat este de aproximativ 3.700 lei, reprezentand suma de 984 de lei si bijuteriile din aur. Politistii au intocmit in cauza dosar penal privind savarsirea infractiunii de inselaciune.

"Daca ati fost victima unei astfel de infractiuni, nu lasati sa treaca timp de la comiterea faptei si sesizati-ne prin apelul unic de urgenta 112!", a precizat Ionut Epureanu, purtator de cuvant IPJ Suceava.