O femeie din Clit a fost trimisa in judecata dupa ce si-a injunghiat concubinul FOTO

In anul 2004 barbatul a fost condamnat pentru omor calificat dupa ce l-a injunghiat cu un cutit pe barbatul la care locuia concubina lui.

O femeie in varsta de 45 de ani din satul Clit a fost trimisa in judecata dupa ce si-a injunghiat concubinul. Luminita Covaci a fost trimisa in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul pentru savarsirea infractiunii de violenta in familie cu referire la tentativa la infractiunea de omor. Femeia este cercetata in stare de arest preventiv. Aceasta are o relatie de concubinaj cu Neculai F. din anul 1989, avand domiciliul in satul Clit, comuna Arbore. Cei doi concubini au trei copii. In cursul anului 2003 Luminita Covaci a plecat de acasa, mutandu-se la locuinta altui barbat din comuna Sucevita. In data de 20 martie 2004, Neculai F. s-a deplasat in comuna Sucevita unde stateau cele doua persoane si l-a injunghiat cu un cutit pe barbatul la care locuia concubina lui. Prin rechizitoriul Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava, barbatul a fost trimis in judecata pentru savarsirea infractiunilor de violare de domiciliu si omor calificat, ulterior fiind condamnat de catre instanta de judecata la o pedeapsa privativa de libertate. Desi acel incident soldat cu condamnarea sa pentru o infractiune deosebit de grava a fost generat intr-o anumita masura de comportamentul concubinei sale, dupa ce a a fost eliberat din penitenciar Neculai F. a revenit la locuinta din satul Clit, continuand relatia de concubinaj cu Luminita Covaci . Din probele administrate in prezenta cauza penala a rezultat ca cei doi concubini au continuat si in aceasta perioada sa consume individual sau impreuna cantitati mari de bauturi alcoolice, iar pe acest fond intre ei apareau permanent incidente violente sau doar verbale, in repetate randuri barbatul reprosandu-i femeii ca din cauza atitudinii sale el a fost "obligat" sa omoare o alta persoana si sa stea apoi la puscarie. In cursul zilei de duminica, 11 iunie 2017, barbatul a plecat spre locul sau de munca de la orele 05:00(acesta lucrand ca ingrijitor la ferma de animale a din satul Clit). Luminita Covaci a participat pe la orele amiezii la o inmormantare, iar ulterior, incepand cu orele 16:00, s-a deplasat la magazinul mixt din localitate unde a inceput sa consume bauturi alcoolice. La ora 21:00 persoana vatamata, dupa ce si-a terminat programul de lucru, s-a deplasat la acelasi magazin mixt unde s-a intalnit cu concubina lui. Neculai F. a consumat la randul sau bauturi alcoolice, dupa care a inceput sa se certe cu concubina lui. Dupa putin timp barbatul a plecat singur spre domiciliu. Dupa aproximativ 30 de minute si femeia a plecat spre casa. Din cercetari a rezultat ca, pana la ora 23:30, cele doua persoane au continuat sa se certe in locuinta lor, ambele fiind in stare avansata de ebrietate. Pe fondul acestui incident l-a injunghiat pe barbat cu un cutit in zona dorsala. La ora 23:36 aceasta a apelat Dispeceratul de urgente 112 si a spus ca o persoana necunoscuta l-a injunghiat pe concubinul sau in timp ce acesta se afla in curtea casei lor. La scurt timp dupa acest apel telefonic persoana vatamata a fost transportata initial la Spitalul municipal Radauti, iar apoi la Spitalul judetean de urgenta "Sf. Ioan cel Nou" Suceava unde i-au fost acordate ingrijiri medicale.Medicul legist din cadrul S.M.L. Suceava a efectuat examinarea medico-legala a victimei, concluzionand ca aceasta a prezentat plaga injunghiata interscapulara dreapta cu retentie de cutit, pneumotorax drept, hemotorax minim. Aceste leziuni au necesitat pentru vindecare un numar total de 22-23 zile de ingrijiri medicale. Dosarul a fost inaintat, spre competenta solutionare, Tribunalului Suceava.