O femeie din Dolhasca a ajuns in stare grava la spital, dupa ce o caruta cu lemne s-a rasturnat peste ea

O femeie in varsta de 44 de ani din Dolhasca a ajuns in stare grava la spital, dupa ce o caruta cu lemne s-a rasturnat peste ea. Accidentul a avut loc, luni dupa-amiaza, in timp ce femeia se intorcea cu sotul ei din padure, cu un atelaj incarcat cu lemne de foc, tras de un cal. La un moment dat, pe un drum forestier in panta s-a rupt frana de la caruta, calul a luat-o la fuga si atelajul s-a rasturnat. Incarcatura din caruta a cazut peste femeie, aceasta suferind leziuni corporale. La fata locului a ajuns un echipaj medical care a preluat-o pe femeie si a transportat-o la Spitalul Municipal Falticeni.