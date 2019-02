O femeie din Dumbraveni a ajuns la spital dupa ce a fost acrosata de o masina de teren

La volan se afla un tanar de 18 ani.

O femeie de 79 de ani, din comuna Dumbraveni, este internata la Spitalul Judetean Suceava dupa ce a fost acrosata de o masina de teren. Accidentul a avut loc pe DN 29, din comuna Dumbraveni, miercuri dupa-amiaza. Un localnic de 18 ani a surprins si accidentat batrana, care, in calitate de pieton, s-a angajat in traversarea drumului public prin loc nepermis si fara sa se asigure corespunzator. Victima a fost transportata la spital, unde a ramas internata.

Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa.