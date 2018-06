O femeie din Forasti a murit intr-un autoturism in timp ce se intorcea acasa de la spital

O femeie de 57 de ani din comuna Forasti a murit intr-un autoturism in timp ce se intorcea acasa de la Spitalul Municipal Falticeni. Femeia a fost internata in unitatea medicala in data de 25 mai. La spital aceasta a suferit o interventie chirurgicala de artroplastie sold drept. In data de 31 mai, in jurul orei 08.00, pacienta a fost externata din spital. Aceasta a fost luata din unitatea specialiceasa de catre sotul sau si un vecin, fiind transportata spre domiciliul din sat Manolea, comuna Forasti. In timpul deplasarii femeia a stat pe bancheta din spate a autoturismului. Pe raza satului Manolea cei doi si-au dat seama ca femeia nu mai respira, motiv pentru care s-au deplasat la dispensarul medical din localitate. Medicul de familie a constatat ca aceasta nu mai avea semne vitale, fiind decedata. La fata locului au ajuns politistii. In urma examinarii exterioare sumare a cadavrului s-a constatat ca nu prezinta semne vizibile de violenta. In urma efectuarii necropsiei urmeaza stabilirea cauzei decesului.