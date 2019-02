O femeie din Fundu Moldovei a plecat la un priveghi, dar a fost gasita moarta pe o ulita din localitate

O femeie de 59 de ani, din comuna Fundu Moldovei, a fost gasita moarta pe o ulita din localitatea de domiciliu. Descoperirea macabra a fost facuta chiar de o nepoata de-a victimei. Tanara si-a sunat rudele si impreuna au dus-o pe femeie acasa, de unde au solicitat prezenta unui echipaj medical. Cadrele medicale sosite la fata locului nu au mai putut face nimic pentru femeia de 59 de ani, constatand decesul.

La fata locului au ajuns politistii care au stabilit ca victima a plecat de la domiciliu, in noaptea de sambata spre duminica, in jurul orei 00.00, cu intentia de a ajunge la priveghiul de inmormantare al cumnatului sau, si nu s-a mai intors la domiciliu. Sotul femeii, crezand ca aceasta a ramas sa innopteze acolo, nu a cautat-o.

Politistii au ajuns si ei la fata locului si au stabilit ca victima nu prezenta urme de violenta. Din probatoriul administrat nu exista suspiciuni cu privire la cauza producerii decesului, femeia fiind cunoscuta ca si consumatoare de bauturi alcoolice si suferinda de boli cardiace.Potrivit rudelor, femeia a consumat bauturi alcoolice in cursul zilei de sambata. Trupul neinsufletit al acesteia a fost transportat la morga in vederea efectuarii necropsiei si stabilirii cauzei decesului.