O femeie din Mihoveni s-a ratacit in padure in timp ce se afla la cules bureti. A fost cautata de politisti si jandarmi

Aceasta a reusit sa ajunga singura acasa.

O femeie de 69 de ani, din satul Mihoveni, comuna Scheia, s-a ratacit in padurea de la Mihoveni, in timp ce se afla la cules bureti. Duminica, femeia impreuna cu sotul sau si alte doua persoane s-au deplasat in padurea de la Mihoveni pentru a culege bureti. In jurul orei 11.00, aceasta a ramas la marginea padurii iar celelalte persoane au mers in mijlocul padurii pentru a culege ciuperci. Dupa aproximativ o ora, sotul acesteia nu a mai gasit-o pe femeie in zona in care a lasat-o, motiv pentru care impreuna cu ceilalti membri ai familiei au cautat-o timp de trei ore atat in padure cat si la domiciliu, dupa care, in jurul orei 15.00, au alertat politistii.

Agentii de politie s-au deplasat la marginea padurii Mihoveni, unde a fost identificat sotul femeii, iar impreuna cu lucratori din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Suceava si familia femeii s-a procedat la efectuarea de cautari. In jurul orei 16.00, sotul femeii a fost sunat de catre un vecin si anuntat ca sotia sa a ajuns la domiciliu. Aceasta a declarat ca s-a ratacit si ca a ajuns in localitatea Costana, de unde a luat o ocazie si s-a deplasat la domiciliu.