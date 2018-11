O femeie din Moldovita a suferit arsuri dupa ce a folosit benzina pentru a aprinde focul

O femeie de 57 de ani, din comuna Moldovita, a suferit arsuri de gradul I si II, dupa ce a folosit benzina ca sa aprinda focul. Incidentul a avut loc duminica dupa amiaza. Victima a folosit o sticla in care avea benzina pentru a aprinde focul, iar in momentul in care a aprins chibritul, recipientul respectiv a luat foc. Femeia a aruncat sticla in camera, aprinzandu-se mai multe lucruri din bucatarie.

La fata locului au ajuns pompierii volulntari din comuna Moldovita care au localizat si stins incendiul. Victima a suferit arsuri de gradul I si II la nivelul fetei si mainilor, fiind transportata la Spitalul Municipal Campulung Moldovenesc, ulterior fiind transferata la un spital din Iasi.