O femeie din Paltinoasa a fost amendata dupa ce a sesizat la 112 o bataie

O femeie din comuna Paltinoasa a fost amendata dupa ce a sesizat la 112 o bataie. In noaptea de duminica spre luni, politistii Sectiei 10 Politie Rurala Gura Humorului au fost sesizati prin SNUAU 112, de catre o femeie de 61 de ani, din comuna Paltinoasa, despre faptul ca, doua persoane se lovesc reciproc pe ulita satului. In urma cercetarilor femeia a fost identificata, la domiciliul sau. Aceasta le-a declarat politistilor ca doua persoane necunoscute s-au lovit reciproc cu pumnii, in urma cu circa zece minute in apropierea locuintei sale, pe ulita satului, dupa care au plecat. Au fost efectuate verificari in zona si in imprejurimi insa nu a fost identificata nici o persoana. Intrucat cele declarate de femeie, care parea a fi sub influenta bauturilor alcoolice, nu s-au confirmat, aceasta a fost sanctionata contraventional.