O femeie din Radaseni a sarit si si-a scos singura vecina cazuta in fantana

O femeie din Radaseni a dat doavada de curaj si viteza de reactie si a reusit singura sa isi scoata vecina dintr-o fantana, in ultimul moment, dupa care a sunat la 112. Vecina ei, in varsta de 54 de ani, ar fi murit cu siguranta daca aceasta nu intervenea prompt. Toata intamplarea a avut loc luni seara. La fata locului au ajuns cadre de la Ambulanta si politistii. Din verificari a rezultat ca in jurul orei 17.00, in timp ce femeia de 54 ani se afla singura la domiciliu, s-a deplasat la fantana din curte pentru a scoate apa, iar in momentul cand s-a aplecat pentru a scoate galeata cu apa, s-a dezechilibrat si a cazut in fantana. Ea a strigat dupa ajutor si a fost ajutata sa iasa din fantana, de catre vecina sa care a solicitat ambulanta. Femeia scoasa din fantana a fost transportata cu ambulanta la Spitalul Municipal Falticeni, unde a fost internata, pentru ca suferise hipotermie.