O femeie din Radauti a fost jefuita de barbatul cunoscut pe o retea de socializare

O femeie de 50 de ani, din municipiul Radauti, a ramas fara banii din casa dupa ce a vrut sa petreaca Ziua Indragostitilor alaturi de barbatul cunoscut pe o retea de socializare. Amorezul a disparut cu banii acesteia. Astfel, joi, femeia l-a invitat pe barbatul de 47 de ani, din comuna Dornesti, la domiciliul sau. Cei doi au consumat impreuna bauturi alcoolice pana in jurul orei 01.00, dupa care femeia s-a culcat, in timp ce amorezul a ramas in imobilul acesteia. In jurul orei 02.00, cand proprietara locuintei s-a trezit, a constatat ca barbatul nu mai era in casa, iar dintr-o borseta ce se afla pe o masa din dormitorul imobilului lipsea suma de 300 lei. Pagubita a sesizat politistii. Oamenii legii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de furt.