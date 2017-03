O femeie din Radauti, intoarsa de la munca din strainatate, a fost intampinata de sot cu ... bataie

Politistii au intocmit in cauza dosar penal privind savarsirea infractiunilor de violenta in familie si amenintare.

O femeie din Radauti, proaspat intoarsa din strainatate, a fost agresata de sotul gelos. In noaptea de miercuri spre joi, femeia de 24 de ani s-a intors acasa din Anglia, unde a fost la munca. Aceasta a fost asteptata in Autogara Radauti de sotul ei, un barbat de 29 de ani, din aceeasi localitate. Dupa ce au ajuns acasa, cei doi au inceput sa se certe. Sotul i-a reprosat femeii ca a vorbit la telefon cu fostul concubin si a inceput s-o injure si s-o ameninte. Barbatul i-a luat apoi femeii portofelul cu banii si documentele personale. In momentul in care aceasta i-a cerut sa-i inapoieze portofelul, barbatul a devenit agresiv, i-a prins mana intr-o usa, dupa care a luat-o de par si a tarat-o pana in fata casei. Dupa ce a scapat din mainile agresorului femeia a sunat la 112 si a cerut ajutor. Aceasta a formulat plangere penala impotriva barbatului. Politistii au intocmit in cauza dosar penal privind savarsirea infractiunilor de violenta in familie si amenintare.