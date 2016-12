O femeie din Udesti, data disparuta de familie, a fost gasita moarta pe malul raului Suceava

Aceasta a fost gasita dupa ce politistii si cadrele de la ISU Suceava au cautat-o cu ajutorul dronei si a unui caine de urma. Politistii efectueaza in cauza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa.

O femeie din Udesti, data disparuta de familie, a fost gasita moarta. In data de 29 decembrie, politistii suceveni au fost sesizati cu privire la faptul ca o femeie de 69 de ani, pe nume Genoveva G, din comuna Udesti, sat Rusii Manastioara a disparut de la domiciliu. In urma discutiilor purtate cu membrii familiei, acestia au declarat faptul ca batrana a plecat de acasa din data de 27 decembrie. Rudele au declarat ca timp de doua zile au cautat-o singure pe disparuta dupa care au solicitat sprijinul autoritatilor. Astfel, joi, la nivelul Inspectoratului de Politie Judetean Suceava au fost constituite mai multe echipe operative, formate din politisti din cadrul Sectiei 1 Politie Rurala Ipotesti, politisti din cadrul Biroului Ordine Publica Suceava, lucratori din cadrul Biroului Investigatii Criminale Suceava, politisti din cadrul Sectiei Politie Rurala Adancata, cadre ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucovina Suceava cu un caine de cautare si o drona, cadre ale Inspectoratului Judetean de Jandarmi Suceava si 15 voluntari. Echipele constituite au efectuat investigatii amanuntite, cautari si scotociri, pe raza satului Rusii-Manastioara, comunei Udesti, a albiei raului Suceava, in padurea particulara din zona satelor Udesti-Reuseni-Plavalari, pe terenurile agricole din zonele Luncusoara, Securiceni si Plavalari, la stanele din proximitatea localitatii Prelipca, oras Salcea dar si in Gara Veresti. In urma investigatiilor efectuate, fortele si mijloacele implicate au fost concentrate in vederea efectuarii de cautari in special pe albia raului Suceava, pe malul stang si drept, in aval si amonte de satul Rusii-Manastioara, zona despre care existau indicii ca disparuta s-a indreptat. Fiind efectuate cautari amanuntite, pe malul stang al raului Suceava, la distanta de circa 1,5 km aval de satul Rusii-Manastioara, intr-o portiune cu vegetatie deasa(predominant stuf), a fost identificat trupul neinsufletit al femeii. Cu ocazia cercetarii la fata locului si a examinarii sumare a cadavrului, pe suprafata acestuia nu au fost identificate urme vizibile de violenta. Politistii efectueaza in cauza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa.